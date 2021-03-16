Школы, лицеи и гимназии в Харькове учащиеся которых соревнуются за звание сильнейших в «Харьковских спортивных школьных лигах», определились с эмблемами для своих команд.

Об этом пишут городские власти.



Районы распределились следующим образом: Cлободской район - в Африке, Шевченковский и Холодногорский районы поделили Северную Америку, на территории Южной - расположен Новобаварский район, в Европе - Киевский, в Азии - Московский и Немышлянский, Индустриальный район разместился в Австралии, а Основянский - в Антарктиде. В соответствии с территорией школьники выбирали животных (птиц, насекомых), которые обитали или обитают в этой местности, например, мегалозавр, мангуст, лев, гриф, волк, орел, кенгуру, каракал, леопард.



Персональный спортивный логотип учебные заведения смогут использовать на спортивной форме игроков школьных команд, своих страницах в социальных сетях и сайтах. Выбранное животное станет для детей своеобразным талисманом, который будет сопровождать их в течение всего обучения.



Разрабатывать логотипы будут студенты-дизайнеры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.







