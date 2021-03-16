Автобусы №№ 20э, 202э, 217э, 219э, 238э, 241э, 249э временно изменят направление движения.

Об этом сообщили городские власти.



Причина изменения маршрута связана с Крестным ходом, который пройдет от Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря с 11.00 до 12.00 21 марта.



Как будут ходить автобусы:



№№20э, 217э: высадка/посадка осуществляется на площади Конституции. Движение в обратном направлении (в сторону до площади Свободы) осуществляется после разворота на перекрестке площади Конституции и ул. Пушкинской;



№202э: - ул. Сумская - площадь Конституции - площадь Павловская - площадь Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Соборности - площадь Благовещенская и далее по маршруту;

№№219э, 249э (в сторону пер. Спартаковского): - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;

- 238 (в сторону пер. Спартаковского): - ул. Благовещенская - площадь Благовещенская - спуск Соборный - ул. Клочковская - площадь Сергиевская - площадь Павловская - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;

(в сторону пер. Спартаковского): - площадь Конституции - площадь Павловская - площадь Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Соборный - площадь Благовещенская - ул. Коцарская и далее по маршруту;

- №№241э: - пер. Армянский - площадь Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Чернышевская - ул. Марьяненко - ул. Гоголя - площадь Театральная - ул. Грабовского - ул. Рымарская - пер. Мечникова и далее по маршруту.

Напомним, в Харькове 21 марта состоится крестный ход. Об этом сообщили в Харьковской епархии. Крестный ход начнется в 11:30 от Свято-Благовещенского собора после окончания Божественной литургии и пройдет к Свято-Покровскому мужскому монастырю. Верующие будут молиться за мир в Украине. Начало Божественной литургии – в 8:30.







