В Харьковской области полицейские изъяли у 69-летнего мужчины целый арсенал.

Об этом сообщили в полиции. Правоохранители обнаружили переделанный из газового в боевой пистолет Valtro, 92 патрона калибра 9 мм для пистолета Макарова, восемь самодельных патронов калибра 9 мм, снаряженных дробью и картечью, около 300 граммов охотничьего пороха.



Обыск у 69-летнего правонарушителя провели работники Красноградского районного отдела полиции при расследовании уголовного производства по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.