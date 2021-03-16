ЧП произошло в Новобаварском районе, на улице Цементная 3.

Вызов к спасателям поступил 15 марта в 21:24.



По информации спасателей, на автостоянке горели сразу 4 микроавтобуса «Fiat Ducato», «Mercedes-Benz Sprinter», «Mercedes-Benz Sprinter», «Peugeot Boxer» и легковой автомобиль «Ford Mondeo». Пожарными также были спасены 2 микроавтобуса «Iveco Daily" и "Daciа Sandero".



К месту происшествия немедленно выехали 5 отделений ДСНС и 2 отделения НУГЗ на автоцистернах. На момент их прибытия общая площадь пожара составляла 40 кв.м.



Огонь удалось локализовать в 21:54 и ликвидировать в 22:24.



Причина возникновения пожара устанавливается. На месте происшествия работают правоохранительные органы. В СМИ появилась информация, что данная парковка принадлежит Минобороне.