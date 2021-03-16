События В Харькове близ площади Фейербаха грандиозный автомобильный затор (фото) Вечерний Харьков 12:42 125 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «К площади Фейербаха все стоит», сказано в подписи к выложенному фото. Читайте также Под Харьковом школьник ограбил взрослого мужчину (фото) В Харькове родилось 24 ребенка В центре города заминировали гимназию БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом школьник ограбил взрослого мужчину (фото) События 13:00 Лента новостей Под Харьковом школьник ограбил взрослого мужчину (фото) 13:00 В Харькове близ площади Фейербаха грандиозный автомобильный затор (фото) 12:42 В Украине изменят схему вакцинации препаратом CoviShield 12:20 В Харькове родилось 24 ребенка 12:01 В центре города заминировали гимназию 11:45 В Харькове автомобиль проехался по покрытому льдом озеру 11:42 В Харькове на парковке сгорели пять авто 11:37