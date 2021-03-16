Об этом заявил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

Теперь между дозами вместо первоначальных 28 дней будут делать трехмесячный интервал, чтобы достичь максимального уровня иммунной защиты.Обсуждение этой темы началось еще в феврале - после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Британии. По результатам исследования, эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов ковида после одной дозы (с 22 по 90 день после укола) - около 76%. У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через 6 недель, - всего 55,1%. Госпитализаций с COVID-19 в привитой группе не было после первого трехнедельного периода.- Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 000 доз - тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней, – ред.), - сказал Лапий, добавив, что изменения не коснутся других вакцин от коронавируса, которые получит Украина.