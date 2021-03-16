Под Харьковом подросток напал на взрослого человека и отобрал у него мобильный телефон и 250 гривен.

По данным полиции, ЧП произошло вечером 13 марта возле магазина по улице Чумацкой в Изюме. К силовикам обратился сам 33-летний пострадавший.Вскоре полиция поймала 15-летнего мальчика, который признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Следственные действия продолжаются.