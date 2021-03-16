В 2020 году Министерство финансов провело проверку правомерности получения гражданами социальных выплат – пенсий, пособий, льгот, субсидий и т. п. – на общую сумму около 455 миллиарда гривен.

По результатам верификации предоставлено около двух с половиной миллионов рекомендаций по проведению дополнительных проверок на общую сумму 1,6 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.– Больше всего несоответствий выявлено при верификации субсидий. Они составляли 70% от общего количества рекомендаций по проведению дополнительных проверок правомерности выплат, – говорят в Минфине.Наиболее распространенными нарушениями по выплатам субсидий, были:– осуществление выплат после смерти реципиента (около 21 тыс. случаев);– приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплата услуг на сумму более 50 тыс.грн (17,5 тыс. случаев);– наличие во владении семьи транспортного средства, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет (9,8 тыс. случаев);– получение субсидий одновременно по двум разным адресам (около 10 тыс.случаев).