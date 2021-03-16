Медики всегда находятся в зоне внимания Юлии Светличной. При содействии лидера политической партии «Блок Светличной «Разом!» Лозовское территориальное медицинское объединение получило 400 защитных комбинезонов и халатов.

В период пандемии коронавируса народный депутат Украины Юлия Светличная бросила все силы на оснащение больниц жизненно необходимыми средствами защиты медиков.На днях при поддержке Блока Светличной «Разом!» и лидера этой политической силы Лозовское территориальное медицинское объединение получило 400 защитных костюмов. Спецодежда изготовлена из качественного гипоаллергенного материала. Защитные комбинезоны и халаты распределят между стационарами и поликлиниками, где они больше всего нужны.– Во время пандемии врачам, медсестрам, санитарам, пациентам постоянно нужны защитные костюмы. Медики ежедневно используют их в большом количестве, поэтому они благодарны всем, кто оказывает помощь. Самое главное, что это защита врачей, защита больных, – отметил первый заместитель лозовского городского головы Александр Жидков.Медики всегда находятся в зоне внимания Юлии Светличной.– Когда Юлия Александровна была главой Харьковской облгосадминистрации, медицинская сфера всегда у нее была в приоритете. Очень много внимания уделялось ремонту больниц, поддержке врачей и остальным насущным вопросам, – отмечает глава франции «Блок Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете Виктория Белявцева.В период пандемии Covid-19 это прежде всего защита медиков, которые оказались на передовой борьбы с опасным недугом.— Всего за несколько дней с начала карантина все районные больницы 179-го избирательного округа на Харьковщине получили пирометры и индивидуальные средства защиты от народного депутата Юлии Светличной, — напомнила Виктория Белявцева.И не только средства защиты, но и реанимационное, дезинфекционное оборудование. В прошлом году народный депутат вместе с волонтерами предоставила лозовским медикам аппарат контролируемой гипотермии для реанимационного отделения, который решает основную проблему реаниматологии – продление периода обратимых изменений мозга при недостатке кислорода. Также Юлия Светличная передала дезинфицирующую машину, позволяющую должным образом обеззараживать медицинское оборудование и инструменты.