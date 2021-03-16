Тройное ДТП произошло вечером 15 марта на улице Динамовской. По данным патрульных, около 19.20 Lexus врезался в Mercedes, а тот от удара влетел в Nissan.

По предварительной информации, водитель Lexus нарушил правила дорожного движения, в частности, скоростной режим.В результате аварии никто не пострадал.Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Lexus признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии свидетелей.На водителя Lexus патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП и административный протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Материалы в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.