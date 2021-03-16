С февраля 2020 года по февраль 2021 года набор для постного украинского борща подешевел в среднем на 6,5%.

Такие данные зафиксированы Государственной службой статистики.За прошлый год подешевели только картофель — на 7,3% (до 11,87 грн за кг) и репчатый лук — на 34,0% (до 6,28 грн за кг). Однако эти овощи и позволили борщевому набору снизить свою стоимость.Остальные овощные компоненты борща подорожали:морковь — на 3,1% (до 6,34 грн за кг);свекла — на 17,9% (до 7,56 грн за кг);капуста — на 3,4% (до 5,73 грн за кг).Если кто-то любит добавить к борщу немножко яблок, то с февраля 2020 году они подорожали на 17,7% и в феврале этого года в среднем по Украине стоили 19,76 грн за 1 кг.Напомним, потребительские цены в феврале в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 1,0%; в сравнении с этим же периодом 2020 года — на 7,5%.