В эту пятницу, 19 марта, на сцене Дома Алчевских состоится творческая коллаборация Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский" и учеников музыкального отделения для детей с нарушениями зрения детской музыкальной школы № 13 имени Н.Т. Коляды – концерт "Музыка в темноте".Коллектив Молодежного оркестра продолжает традицию проводить совместные концерты в поддержку маленьких артистов, сообщает Bagels & Letters.
– Мы верим, что очень важно помочь этим детям раскрыть их многогранные таланты и взрастить уверенность в собственных силах. А зрителям дать возможность услышать замечательную музыку именно так, как ее воспринимают музыканты с нарушением зрения – практически в темноте. Поэтому все, кто придет на концерт, получат повязки, которые помогут каждому желающему создать для себя эту темноту, – говорит заместитель директора МАСО «Слобожанский» Александр Дворниченко.
В программу концерта войдут такие произведения, как вальс из оперы "Иван Сусанин" Михила Глинки, ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, ариозо Иоланты из одноименной оперы Петра Чайковского и композиция Never Enough Джастина Пола.
Дирижером концерта выступит заслуженный деятель искусств Украины Юрий Яковенко.
Вход на концерт "Музыка в темноте" будет бесплатным по приглашениям, которые можно получить в кассе оркестра по адресу: ул. Жен-Мироносиц, 13 (Дом культуры ГУ НП), телефон: (057) 707-17-16.