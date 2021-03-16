В эту пятницу, 19 марта, на сцене Дома Алчевских состоится творческая коллаборация Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский" и учеников музыкального отделения для детей с нарушениями зрения детской музыкальной школы № 13 имени Н.Т. Коляды – концерт "Музыка в темноте".

Коллектив Молодежного оркестра продолжает традицию проводить совместные концерты в поддержку маленьких артистов, сообщает Bagels & Letters.– Мы верим, что очень важно помочь этим детям раскрыть их многогранные таланты и взрастить уверенность в собственных силах. А зрителям дать возможность услышать замечательную музыку именно так, как ее воспринимают музыканты с нарушением зрения – практически в темноте. Поэтому все, кто придет на концерт, получат повязки, которые помогут каждому желающему создать для себя эту темноту, – говорит заместитель директора МАСО «Слобожанский» Александр Дворниченко.В программу концерта войдут такие произведения, как вальс из оперы "Иван Сусанин" Михила Глинки, ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, ариозо Иоланты из одноименной оперы Петра Чайковского и композиция Never Enough Джастина Пола.Дирижером концерта выступит заслуженный деятель искусств Украины Юрий Яковенко.Вход на концерт "Музыка в темноте" будет бесплатным по приглашениям, которые можно получить в кассе оркестра по адресу: ул. Жен-Мироносиц, 13 (Дом культуры ГУ НП), телефон: