Тромбы – это сгустки крови, перешедшей из жидкого в гелеобразное полутвердое состояние.

Образование тромбов связано с процессом свертывания крови – это необходимо для предотвращения большой кровопотери в определенных случаях, например, при травме. При вакцинации оксфордской вакциной AstraZeneca стало понятно, что ее применение может стать пусковым механизмом тромбообразования.Когда сгусток крови, сформированный на стенке сосуда, остается неподвижным, это не причиняет вреда. Но если тромб отрывается и подхватывается кровотоком, он может вместе с кровью попасть в артерии, питающие сердце, мозг, легкие. Если он оказывается достаточно большим, чтобы закупорить собой сосудистую полость, возникают состояния, угрожающие человеческой жизни – об этом напомнили специалисты организации Thrombosis UK (Великобритания).«От венозной тромбоэмболии на Западе кто-то умирает каждые 37 секунд. Ежегодно из-за тромбов гибнет больше людей, чем от СПИДа, рака груди и автомобильных аварий вместе взятых», - отметили эксперты.В Thrombosis UK констатируют, что сгустки крови чаще всего встречаются в конечностях.Вот признаки тромба в ноге или руке:• пульсирующая или схваткообразная боль,• опухание в месте сгустка,• покраснение этого участка,• повышение температуры в нем (теплый на ощупь).«Выраженность признаков зависит от размера сгустка. Если он небольшой, явные симптомы могут отсутствовать или же может возникать только небольшой отек без особой боли. Если сгусток отличается большим размером, опухнуть может вся конечность, и вы при этом будете испытывать сильную боль», - уточнили эксперты.Другие симптомы могут включать внезапную одышку, резкие боли в груди, которые могут усиливаться при вдохе, а также кашель, в том числе с кровью. При возникновении данных признаков нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.