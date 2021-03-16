Полицейские сообщили о подозрении харьковчанке в убийстве ее сожителя - во время ссоры злоумышленница ножом ударила мужчину в спину.

Как сообщили в полиции, поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что по ул. Конотопской находится человек с ножевым ранением.По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что во время совместного употребления алкоголя между 50-летней женщиной и ее 60-летним сожителем возникла ссора, в ходе которой харьковчанка нанесла мужчине колото-резаное ранение в спину. На месте происшествия врач бригады скорой медицинской помощи лишь констатировала смерть харьковчанина.Вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления.