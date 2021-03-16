В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» проведены учебные стрельбы из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова.

В мероприятии приняли участие лица рядового и начальствующего состава и представители межрегионального управления Игорь Гниденко и Алексей Давыденко, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Стрельбы из пистолета Макарова (ПМ) проводились в тире учреждения, а из автомата АК-74 и винтовки – на стрельбище Борщевского полигона ВС Украины. Сотрудники получили возможность усовершенствовать навыки владения табельным огнестрельным оружием.– Лучшие оценки по результатам выполнения начального упражнения из ПМ получили младший инспектор отдела охраны Наталья Захарченко (26 очков) и начальник дежурной стражи Дмитрий Шевченко (28 очков). Из АК-74 лучше всех стреляли младший инспектор отдела охраны Андрей Усенко (28 очков) и младший инспектор отдела охраны Евгений Крикун (27 очков), – уточнили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления.В нынешнем году подобное мероприятие проводилось впервые. Особое внимание уделялось сотрудникам, которые работают меньше года.