В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» проведены учебные стрельбы из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова.В мероприятии приняли участие лица рядового и начальствующего состава и представители межрегионального управления Игорь Гниденко и Алексей Давыденко, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
Стрельбы из пистолета Макарова (ПМ) проводились в тире учреждения, а из автомата АК-74 и винтовки – на стрельбище Борщевского полигона ВС Украины. Сотрудники получили возможность усовершенствовать навыки владения табельным огнестрельным оружием.
– Лучшие оценки по результатам выполнения начального упражнения из ПМ получили младший инспектор отдела охраны Наталья Захарченко (26 очков) и начальник дежурной стражи Дмитрий Шевченко (28 очков). Из АК-74 лучше всех стреляли младший инспектор отдела охраны Андрей Усенко (28 очков) и младший инспектор отдела охраны Евгений Крикун (27 очков), – уточнили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления.
В нынешнем году подобное мероприятие проводилось впервые. Особое внимание уделялось сотрудникам, которые работают меньше года.