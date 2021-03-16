События «Кто-то поспешил»: в Харькове ДТП на выезде из «Каравана» (видео) Вечерний Харьков 15:00 645 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «ДТП на выезде из Каравана. Кто-то поспешил», сказано в подписи к выложенному видео. Читайте также Харьковчан приглашают послушать музыку в темноте Стали известны подробности вечернего ДТП в центре Харькова (фото, видео) Блок Светличной передал медикам четыреста защитных костюмов БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковчан приглашают послушать музыку в темноте События 14:42 Лента новостей «Кто-то поспешил»: в Харькове ДТП на выезде из «Каравана» (видео) 15:00 Харьковчан приглашают послушать музыку в темноте 14:42 Как за год изменилась цена постного украинского борща 14:20 Стали известны подробности вечернего ДТП в центре Харькова (фото, видео) 14:02 Блок Светличной передал медикам четыреста защитных костюмов 13:40 Минфин проверяет получателей соцвыплат 13:22 Под Харьковом школьник ограбил взрослого мужчину (фото) 13:00