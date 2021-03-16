Пациенты Харьковского медико-генетического центра, которые имеют орфанные заболевания, получили премии от Благотворительного фонда Владимира Скоробагача ко Всемирному дню редких заболеваний.

Как отметил основатель фонда, депутат областного совета Владимир Скоробагач, в Харьковской области проживает около 40 тысяч таких людей, из них около четырех тысяч – это дети.– Каждый пятый пациент страдает от боли, а каждый третий – не может жить без посторонней помощи. Некоторым детям, чтобы выжить, в день нужно лекарств и специального питания на десять тысяч гривен или больше. А их родителям необходимо необыкновенное мужество, чтобы пережить боль своих детей. К сожалению, поддержка государства недостаточна, чтобы обеспечить родителей таких детей всем необходимым. Я считаю, что долг людей, которые могут помочь – обратить внимание на проблему и поддержать таких родителей, – сказал Владимир Скоробагач.Он также отметил, что Харьковский медико-генетический центр, который заботится о пациентах с редкими заболеваниями, – уникальное учреждение.В свою очередь, директор центра Елена Гречанина сообщила, что ежегодно в лечебном учреждении наблюдается около 8,4 тысячи таких пациентов.– У многих диагноз выявляется на фоне генетических заболеваний. Орфанные заболевания становятся причиной аутизма, СДВГ или других болезней. Выявляя их на ранней стадии, намного больше шансов помочь таким людям. Много лет Владимир Скоробагач и его фонд помогают и поддерживают наш центр, в частности детей с редкими заболеваниями. Это яркий пример объединения медиков, общества, власти и родителей в борьбе против редких болезней, – отметила Елена Гречанина.Она напомнила, что в прошлом году БФ Владимира Скоробагача выплачивал стипендии одаренным воспитанникам медико-генетического центра.