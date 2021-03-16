С 1 апреля вступает в силу новая программа медицинских гарантий, по которой будет работать почти вся медицина страны. Инфаркты и инсульты остаются в перечне приоритетных услуг.

Национальная служба здоровья будет доплачивать больницам за сложные случаи, лечение, за технологические методы, которые позволяют пациенту выжить и не получить инвалидность. Об этом в интервью Liga.Life рассказал руководитель НСЗУ Андрей Виленский.– Если раньше на инфаркты-инсульты был один тариф – к примеру, 27 тысяч гривен на инсульт, – то сейчас тарифы различаются в зависимости от того, какую помощь пациент получает, – объясняет Андрей Виленский. – Если это тромбоэкстракция, то 97 821 грн, если тромболизиз – 54 тысячи грн.Базовый тариф за лечение инсульта уменьшается и составит 14 698 грн, если нет технологического вмешательства.– Там, где пациенту необходимо, нужно стимулировать технологические методы диагностики и лечения. К тому же единый тариф, который применялся ранее, не влиял на тактику лечения, у врача не было дополнительных стимулов, – добавляет глава НСЗУ. – Например, когда у пациента происходил инсульт, его успевали привезти еще во время терапевтического окна, то есть в первые часы, когда медпомощь эффективна. И ему могли провести тромболизиз, но не провели. Повышение тарифа увеличивает шанс пациента получить эту технологию.Такая же ситуация, как утверждает Андрей Виленский, и в случае с инфарктом. При применении стентирования тариф будет выше – 32 612 грн, без стентирования – 17 474 грн.