На пруду в Лозовском районе работают водолазы - они ищут двух мужчин, которые могли утонуть.

Об этом "Слобідському краю" рассказал представитель управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.Вчера, 15 марта, в полицию обратился владелец частного водоема в селе Нестилеевка Лозовского района, который рассказал, что пропал сторож. Полицейский предполагают, что охранник и еще один человек утонули."Обратился владелец, основной арендатор этого пруда. Он не мог дозвониться до охранника, полиция начала поиски. Это платный пруд, огражденный, к нему нет свободного доступа. В сторожевом домике нашли также документы мужчины 1953 года рождения. Предварительно, это житель Лозовой, который приехал порыбачить. Владелец пруда и правоохранители предполагают, что мужчины утонули. Сейчас на пруду работают водолазы ГСЧС, которые обследуют акваторию дна пруда", - отметил Лупандин.