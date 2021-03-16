Два заместителя начальника ГУНП в Харьковской области и еще один служащий предстанут перед судом.

Как рассказали в областной прокуратуре, следователи установили, что в 2018 году двое заместителей начальника ГУНП в Харьковской области и ведущий инженер одного из отделов областного главка разработали схему растраты бюджетных средств, привлекая к ней сотрудников автосалонов.Согласно данным следствия, в полиции подписывали акты и перечисляли деньги за техобслуживание и ремонт автотранспорта, которые фактически не предоставлялись. В частности, ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области визировал и передавал на подпись руководителям акты выполненных работ, достоверно зная, что ремонтные работы не проводились.Сумма убытков причиненных государству составляет более 850 000 грн.Если вина подозреваемых будет доказана в суде, их ждет лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.