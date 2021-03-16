Отопление отсутствует в части Киевского района - в поселке Жуковского.Об этом сообщили "Харьковские теплосети".
Подачу тепла должны возобновить завтра, 17 марта, в 20:00.
Отопление отключат по таким адресам:
• улица Астрономическая, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-А, 35, 35-А, 35-Б, 35-В, 35-Г, 35-Д, 35-Е, 35-Ж, 35З, 35-И, 37, 39, 41, 44-А, 44-Б, 44-В;
• проспект Жуковского, 1, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
• улица Продольная, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 5, 6, 7, 7-А;
• улица Академика Проскуры, 3, 3-А, 3-Б, 5, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 9, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Д, 11, 13;
• улица Чкалова, 17.