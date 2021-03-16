Правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины, подозреваемого в похищении человека.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Там рассказали, что в 2020 году, вступив в сговор с представителями одной из российских компаний, правоохранитель похитил в Харькове ее бывшего сотрудника.

Злоумышленники ошибочно заподозрили мужчину в хищении их денег.

Угрожая расправой, офицер спецслужбы вымогал у него в интересах заказчиков 40 тысяч евро и 1,6 млн гривен.

Отпустили потерпевшего только тогда, когда он согласился передать указанные средства.

После этого он обратился к правоохранителям, а сотрудник СБУ был объявлен в розыск.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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