События Сотрудники харьковских театров остались без зарплаты (видео) Вечерний Харьков 17:21 224 Об этом рассказывается в сюжете журналистов телеканала р1. Читайте также В Харькове отключили тепло в десятках жилых домов (адреса) Из-за нехватки мест в Харькове больных с COVID везут в больницу Чугуева Под Харьковом ищут людей, которые могли провалиться под лед БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове отключили тепло в десятках жилых домов (адреса) События 19:00 Лента новостей В Харькове отключили тепло в десятках жилых домов (адреса) 19:00 Из-за нехватки мест в Харькове больных с COVID везут в больницу Чугуева 19:00 Под Харьковом ищут людей, которые могли провалиться под лед 18:42 Как государство будет платить за инфаркты и инсульты 18:20 В среду в Харькове опять пойдет дождь 18:02 В Харькове женщина ударом ножа убила мужчину (фото) 17:40 В Харькове критическая ситуация с нехваткой мест для больных COVID-19 17:33