Из-за острой нехватки мест, больных из областной инфекционной больницы развозят в районные медучреждения Харьковской области.

Из-за новой вспышки эпидемии COVID-19 в Харьковской области возникла критическая ситуация с обеспечением необходимого количество оборудованных для лечения коек. В частности, речь идет о местах с подведенным кислородными трассами и в реанимационных отделениях.Как сообщают в партии Блока Светличной, сегодня районным больницам области приходится принимать пациентов, которым не хватило места в харьковских медучреждениях.«Утром 16 марта в Харьковской областной инфекционной больнице, рассчитанной на 300 пациентов, осталось шесть свободных мест. 27 пациентов медучреждения находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.С сегодняшнего дня больных СOVID-19 харьковчан из-за нехватки мест в больницах областного центра начали доставлять в Чугуевский центральную больницу», - рассказали в партии.Напомним, что ранее анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов сообщил, что в больницах Харькова возникла критическая ситуация с заполненностью реанимационных отделений и нехваткой мест с подачей кислорода.«Еще летом Вы били себя в грудь, что за 2 месяца построите в ОКИБ новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Эй, где же оно? Как бы уже март, а воз стоит на обещаниях и без колес», - написал медик на своей странице в Facebook.