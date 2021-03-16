В связи с нехваткой мест в больницах Харькова больных коронавирусом начали доставлять в центральную городскую больницу Чугуева, что находится в 40 км от областного центра.

Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева со ссылкой на директора центральной городской больницы Вячеслава Грушко в Telegram.«13 пациентов нашей больницы — харьковчане, которым не хватило мест в больницах областного центра», — сказано в сообщении.По словам Минаевой, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается. Сейчас в больнице находятся около 120 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, из которых около 100 человек требуют кислородной поддержки.Мэр заявила, что в больнице занимаются расширением реанимационного отделения и установкой нового кислородного оборудования.По ее словам, фиксируют значительный рост заболевания среди детей.Всего в Харьковской области подтвердили 89791 случаев коронавируса, 1721 — летальные.Сейчас Харьковская область находится в желтой зоне карантина.