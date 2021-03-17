В Харьковской области специалисты измеряли удельную активность техногенных радионуклидов, содержащихся в продуктах питания.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



Допустимым уровнем содержания является непревышение годовой дозы облучения 1 мЗв.

По данным лабцентра, более 70% природной радиации, которая накапливается человеком, приходится именно на продукты питания и воду.



С начала года в области провели спектрометрические исследования 69 образцов пищевых продуктов. Превышений содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в исследованных образцах не установлено.