В электропоезде Карловка-Красноград мужчина угрожал пассажирке физической расправой и заставил ее отдать кошелек с деньгами.

Об этом сообщили в полиции.



С заявлением о нападении 15 марта в 11:00 обратилась 19-летняя жительница села Климовка Полтавской области. Девушка отметила, что злоумышленник напал на нее, когда электропоезд проезжал станцию "Кумы" в Красноградском районе Харьковской области. После нападения мужчина вышел на ближайшей станции и скрылся.



Правоохранители установили местонахождение правонарушителя. Им оказался 41-летний житель Киева, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение имущественных и наркопреступлений.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.