В Национальном профсоюзе театральных деятелей Украины требуют объяснений.

Несмотря на результаты конкурса, который победил работающий в театре с 2015 года Сергей Бычко, часть депутатов Харьковского областного совета не проголосовали за назначение директора. В результате Харьковский академический театр имени Пушкина остался без руководителя.В частности, «За» назначение Бычко проголосовала Фракция Блока Светличной в полном составе, 9 депутатов Оппозиционной платформы - За Жизнь и 3 депутата Слуги Народа. Все остальные депутаты, включая Европейскую Солидарность, либо воздержались, либо проголосовали против, либо вообще не принимали участие в голосовании.Такое решение вызвало волну возмущения в театральных профсоюзах и общественности.«Если человек умеет работать - ему надо дать возможность это делать. Если человек доказал, что его работа полезна - го надо поддерживать. Если человека объявляют победителем конкурса, проведенного с соблюдением всех требований действующего законодательства, то имеют ли право депутаты Харьковского областного совета проигнорировать решение комиссии и не просто проголосовать против или воздержаться, а вообще не проголосовать? Наверное, нет.Какие основания были не утверждать эту кандидатуру? По крайней мере, это, как минимум, требует пояснений, а они не были предоставлены», - отмечают в Национальном союзе театральных деятелей Украины.Поддерживает Бычко и управляющий партнер в PR agency «Bagels&Letters» Татьяна Ландесман, чья организация принимала участие в запуске Новой сцены.«Больно за Харьковский театр им. Пушкина и ситуацию с его директором. Сергей Анатольевич - очень прогрессивный, не снобствующий и очень заботящийся о театре, своих коллегах и своих зрителя человек. Человек-баланс, понимающий и потребности новой аудитории, и ценящий любовь тех зрителей, которые с театром давно», - прокомментировала ситуацию Ландесман.Сам руководитель театра призывает коллектив не переживать и не горячиться. Бычко отмечает: под его руководством, или нет, театр должен держаться намеченных путей. Ведь весной запланированы две премьеры.