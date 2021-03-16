События «Сошли вместе со снегом»: харьковские дороги оказались в критическом состоянии Вечерний Харьков 21:00 181 О ситуации с дорогами рассказали журналисты «р1» Дороги сошли вместе со снегом или как выглядят дороги города после зимы. Читайте также Харьковские «Соколы» готовятся к важным матчам в борьбе за плей-офф Под Харьковом в электричке ограбили девушку Сотрудники харьковских театров планируют акции протеста под стенами ХОГА БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковские «Соколы» готовятся к важным матчам в борьбе за плей-офф События 22:00 Лента новостей Харьковские «Соколы» готовятся к важным матчам в борьбе за плей-офф 22:00 «Сошли вместе со снегом»: харьковские дороги оказались в критическом состоянии 21:00 Под Харьковом в электричке ограбили девушку 20:22 Сотрудники харьковских театров планируют акции протеста под стенами ХОГА 19:47 Под Харьковом у пожилого мужчины изъяли модернизированный пистолет 19:27 Областные власти проигнорировали результаты конкурса и оставили театр без руководителя 19:20 В Харькове отключили тепло в десятках жилых домов (адреса) 19:00