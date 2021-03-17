В Харькове, 17 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Мирная, 5,7-а, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №8, стояк) до 20:00 17.03.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Сумская, 26 (п. №1) до 17:00 17.03.21 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №1) до 17:00 17.03.21 г.; ул. Искринская, 33 (п. №2, стояк) до 20:00 17.03.21 г.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1, стояк) до 20:00 17.03.21 г.



Слободской район:

ул. Сенявина (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с) до 20:00 17.03.21 г.