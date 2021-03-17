Мост на окружной, который обрушился во второй половине 2019 года, закроют для капитального ремонта.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.



Однако когда именно сосотоится закрытие Песочинского путепровода пока неизвестно.



Дорожники рассказали, что каждые сутки по мосту проезжает около 30 тысяч автомобилей. После обрушения моста в конце августа 2019 года его закрыли на несколько месяцев и провели ремонт. В конце декабря 2019 года мост снова открыли для транспорта. Однако тогда были выполнены восстановительные работы. В этом году планируется капитальный ремонт.