Как сообщил в социальной сети министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в Харьковской области за последние сутки заболеваемость коронавирусом выросла на 0,83%, обнаружены 750 новых случаев инфицирования.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях", — отметил глава МОЗ.



Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 91 510.



Министр также написал, что в Украине в течение суток зафиксировали 11 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.









