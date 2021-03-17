В Службе спасения отметили выход на пенсию 15-летней собаки, с помощью которой проводили занятия по канистерапии, специального метода лечения и реабилитации.

Как сообщили в ГСЧС Украины, Элла, золотистый ретривер, первая в Украине собака-спасатель, которая стала настоящим психотерапевтом.



Теперь Элла передала эстафету двухлетней Банане породы испанский водяной спаниель. Вместе со своей владелицей они ездят в школы, расположенные на линии разграничения.