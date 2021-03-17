В Лозовском районе устанавливаются обстоятельства гибели двух человек - по предварительной информации, мужчины вышли рыбачить на лед и утонули.

Об этом сообщили в полиции.



В Лозовской районный отдел полиции 15 марта в 22:32 обратилась арендаторка Нестелеевского водоема. Она сообщила, что 48-летний мужчина, который работает на водоеме охранником, с 16:00 не выходит на связь. На месте происшествия полицейские установили, что 15 марта в 8:00 на водоем порыбачить приехал 67-летний житель Лозовой.



При осмотре прилегающей территории были обнаружены вещи, документы и денежные средства мужчин. Также на поверхности водоема, на расстоянии 100 метров от берега, стоял раскладной красный стул. По словам жены мужчины, он брал такой стул с собой на рыбалку. На место приехали водолазы, начались поиски.



Вчера, 16 марта, около 14:30 водолазы обнаружили тела мужчин в водоеме. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.