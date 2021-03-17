Отопления нет в 219 жилых домах, 6 школах, 5 детских садах, 4 больницах.

Причина отключения- плановый ремонт участка тепломагистрали. Об этом сообщили в Харьковских тепловых сетях.



Отопления нет на участке ограниченном пр. Московским, улицами Харьковских дивизий, Рыбалко, Ощепкова, Б.Хмельницкого, Танкопия, Невельского, Филиппова, Осипенко, Пожарского, Багратиона, Подгорного, пер. Снигиревским, Александровским, Пятигорским.



Также в 175 жилых домах, 6 школах, 5 детских садах, 4 лечебных учреждениях в этом квадрате нет горячей воды.



Отопление и горячую воду обещают включить сегодня в 20:00.