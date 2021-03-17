Отопления нет в 219 жилых домах, 6 школах, 5 детских садах, 4 больницах.

Причина отключения- плановый ремонт участка тепломагистрали. Об этом сообщили в Харьковских тепловых сетях.

Отопления нет на участке ограниченном  пр. Московским, улицами Харьковских дивизий, Рыбалко, Ощепкова, Б.Хмельницкого, Танкопия, Невельского, Филиппова, Осипенко, Пожарского, Багратиона, Подгорного, пер. Снигиревским, Александровским, Пятигорским.

Также в 175 жилых домах, 6 школах, 5 детских садах, 4 лечебных учреждениях в этом квадрате нет горячей воды.

Отопление и горячую воду обещают включить сегодня в 20:00.

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