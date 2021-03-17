В 2016 году на 23 августа злоумышленник угнал автомобиль жителя Мерефы.

Как сообщили в полиции, на основании собранных доказательств суд признал тогда 25-летнего харьковчанина виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Обвиняемый решил приговор не обжаловать, а уклониться от его выполнения. В октябре 2018 года парень был объявлен в розыск.



Вчера, 16 марта, правоохранители задержали разыскиваемого у дома по ул. Владислава Зубенко в Харькове. Злоумышленника направят в соответствующее учреждение для отбывания наказания.