В реанимации умерла 19-летняя Анастасия Карпенко, которая пострадала в ДТП, между селами Смирновка и Герсевановое в Лозовском районе.

Об этом сообщили в ТРК "Вектор".



Девушку госпитализировали 11 марта, сразу после ДТП. Тогда автомобиль Opel, в котором ехала Анастасия, вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, 24-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением.



Водитель - житель пгт Панютино – погиб на месте. Также от полученных травм на месте аварии погибла 18-летняя пассажирка Анастасия Ильченко, курсантка 1 курса факультета №1 Харьковского национального университета внутренних сил. Она сидела рядом с водителем.



Еще двух пассажиров – 19-летнюю Анастасию Карпенко и 23-летнего парня, которые находились на заднем сиденье, с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. За жизнь Анастасии медики боролись несколько дней, но она умерла, не приходя в сознание.