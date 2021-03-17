ДТП с участием двух автомобилей служб такси "Daewoo Lanos" и "Hyundai Sonata" произошло вчера 16 марта на ул. Краснодарская.

Как сообщили спасатели, вызов поступил 16 марта в 14:30.



Приехав на место ДТП спасатели деблокировали водителя из автомобиля "Daewoo". В дальнейшем он был передан медикам.



Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.