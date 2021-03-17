Работники театров обещают провести акцию под стенами администрации. Причина - четырехкратное сокращение финансирование культуры и ложь главы ХОГА о слишком высоких зарплатах работников театров.

В Харькове продолжается противостояние работников театров и руководства области в лице областного совета и главы администрации Айны Тимчук. Решение о сокращении финансирования с 207 миллионов гривен до 54 миллионов облсовет принял на последней сессии 11 марта. Председатель областной администрации объяснила такое решение тем, что работники культуры якобы зарабатывают 16500 гривен в месяц.«Нам второй месяц подряд платят заработную плату в размере 10%, но и по телевидению врут, что у нас зарплата 16500, хотя в среднем 8000 - 9000. Поэтому они сокращают бюджет на нужды праздников, стел и многое другое. Все прекрасно понимают, что у каждого из нас есть семьи, дети, коммунальные платежи, школы, дети растут, родители болеют... Кредитные конторы не понимают отсутствие денег, им, как и Айне, наплевать на проблемы. В самом студенческом городе не нужна культура? Она не нужна в городе, расположенным на границе с войной? ОДАсты, вы серьезно?», - написал на своей странице актер Харьковского театра кукол Михаил Озеров.По словам актера, такая ситуация заставляет их выйти с протестом под стены областной администрации, чтоб напомнить чиновникам, зачем их назначили на руководящую должность.«Каждый из президентов, депутатов нам обещают что-то, а потом многие из них на нашей крови за рубежом дома строят. Кто-то врет, что актеры получают большие вплоть 16500, а у самой средняя зарплата 52000. Нам постоянно врут и обворовывают!Я пойду на мирный митинг к ОГА, чтобы доказать, что Айну Тимчук назначил Президент Украины Владимир Зеленский решать проблемы, а не перекладывать их на саморегулирование. Что все выплаты нам гарантирует государство, а она исполнитель и именно она является гарантом ! Президент и Она является гарантом будущего для моих детей, а не разрушителем!», - подчеркнул Озеров.