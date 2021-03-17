Большая часть людей испытывает боль в спине то сильнее, то слабее. Лучшая профилактика? Быть активным.

Пять советов для повседневной жизни

В этом нет сомнений: боли в спине - распространенное заболевание. Однако следует добавить, что часто это страдание, причиненное самому себе. Потому что недостаток упражнений - это возможный спусковой крючок. Вместо этого те, кто регулярно ведет активный образ жизни, укрепляют мышцы спины и расслабляют позвоночник, поясняет Немецкое общество ортопедии и травматологической хирургии (DGOU).Межпозвоночные диски и суставы также выигрывают от чередования стресса и облегчения - можно с уверенностью сказать: без движения нет спины.то, как вы двигаетесь, имеет второстепенное значение. Для спины полезны любые виды активности, от ходьбы до лазания. Но это должно быть не менее 30 минут в день. Совет экспертов: поскольку для некоторых даже полчаса может отпугнуть, вам следует разделить занятия на три части и сознательно двигаться три раза в день в течение примерно десяти минут.люди, которые работают за столом, часто недостаточно двигаются. Две простые меры: снова и снова меняйте положение сидя и регулярно вставайте, чтобы растянуться.недостаток физических упражнений и несколько перекусов, чем обычно, могут привести к нежелательным килограммам. Это может вызвать нагрузку на спину, потому что мышцы подвергаются большему напряжению из-за увеличения веса тела.если вы делаете что-то для своего здоровья, как только вы встаете, это дает вам мотивацию на весь день - и ваша спина тоже счастлива. Не нужно переусердствовать: десяти минут гимнастики и упражнений на растяжку достаточно.недостаток мышц - далеко не единственный спусковой крючок для защемления спины. По словам Хольчмита, психика также может способствовать возникновению боли. По возможности вам определенно следует избегать постоянного стресса и регулярно отключаться. Если йога или аутогенная тренировка не для вас, можно, например, прогуляться в лесу.