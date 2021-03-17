В Харькове полицейские обнаружили 20 килограммов амфетамина у мужчин, которые занимались похищениями элитных авто.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины по факту незаконного завладения двумя 30-летними жителями Днепра элитных автомобилей на территориях Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областей.Как сообщили в полиции, у злоумышленников был автомобиль премиум-класса. Они изготавливали дубликат ключа от машины и устанавливали на него специальное техническое устройство для отслеживания - GPS-трекер. Затем после продажи автомобиля новому владельцу отслеживали местонахождение транспортного средства и похищали его.На похищенные автомобили правонарушители делали поддельные свидетельства о регистрации транспортного средства, что позволяло им беспрепятственно передвигаться по территории Украины. Также полицейские установили, что мужчины занимаются незаконным приобретением, хранением и перевозкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью их дальнейшего сбыта на территории Харьковской области.Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях было обнаружено и изъято около 20 килограммов амфетамина, автоматическое оружие, мобильные телефоны, которыми пользовались злоумышленники, гранаты и взрывчатые вещества. Двое 30-летних мужчин задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.Досудебное следствие продолжается.