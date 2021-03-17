Резкий рост количества заболевших и летальных случаев: Харьковщина оказалась в пятерке лидеров по распространению коронавируса. Ситуация в больницах критическая – мест и кислорода почти нет. А тем временем местная власть устраивает массовые гулянья на Масленицу.

Отделения переполнены

А в регионе просто «пороблено»

Харьковщина провалила вакцинацию

Выбора вакцины не будет

Статистика новых случаев Covid-19 на Харьковщине удручает. Такими темпами область может не только сменить желтую зону эпидемиологической опасности на оранжевую, но и оказаться в красной.Отделения харьковских больниц практически переполнены больными с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Как сообщает анестезиолог, консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов, в медучреждениях Харькова возникла критическая ситуация с заполненностью реанимационных отделений и нехваткой мест, оборудованных системой подачи кислорода. По словам медика, всему виной – безразличие местных властей.«Молчать сил нет... О бедном ковиде замолвлю словечко... А бедный он потому, что в Харькове все власть имущие опять махнули на него рукой, несмотря на то что Covid-19 лезет из всех щелей. Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации заполнены по уши и больные неинвазивной вентиляции снова лежат там, где есть хотя бы хоть текущий кислород, – написал врач на своей странице в «Фейсбуке». – Дорогой профильный департамент, депутаты, которые отказались финансировать раннюю диагностику онкологических заболеваний, вице-губернаторы и губернаторы! Еще летом вы били себя в грудь, что за два месяца построите в ОКИБ новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Где же все это? Уже март, а воз и ныне стоит на обещаниях и без колес.По словам Владимира Корсунова, на лечение поступает все больше тяжелобольных молодых людей и детей.– Сегодня (14 марта. – Прим. ред.) в реанимации областной инфекционной больницы находятся трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, в областной детской инфекционной больнице на инвазивной искусственной вентиляции легких – ребенок 11 лет, на неинвазивной – несовершеннолетний 17 лет. А мы Масленицу празднуем, когда красная зона надвигается со скоростью реактивного самолета! – возмущен Владимир Корсунов. – Хочу, чтобы все понимали – эта волна Covid-19 может быть значительно мощнее предыдущих.В облгосадминистрации среди причин роста заболеваемости называют мутации вируса, новые штаммы и общую расслабленность населения. Большинство заболевших – жители Харькова.– Пренебрегаем масками, правилами карантина. Это безответственность, к сожалению, часто-густо... Если удастся донести людям информацию, что нужно носить маски, соблюдать дистанцию, то вспышка будет меньше. Проходит тестирование, и условно каждый пятый болеет коронавирусом, – говорит заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк.По его словам, в области уже создана рабочая группа по вопросам коронавируса и вакцинации, которая ежедневно мониторит ситуацию в регионе.В то же время областная власть на широкую ногу устраивает празднование Масленицы в Сковородиновке под патронатом председателя ХОГА Айны Тимчук.«В Харькове битком забиты ковид-реанимации. А мы тем временем «под патронатом главы ХОГА» торжественно встречаем очередную волну Covid-19: на пяти локациях и четырех сценах! Как объяснить чиновникам, что жизнь людей дороже, чем их шоу?! Кажется, в регионе просто «пороблено», – написала на своей странице в «Фейсбуке» волонтер Наталья Попова.Не отстает и мэрия – тысячи харьковчан собрались на массовые гулянья в парке Горького и в парке Квитки-Основьяненко, которые прошли «при поддержке секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова и команды «Блока Кернеса – Успешный Харьков».Между тем рассчитывать на то, что украинцам удастся быстро избавиться от Covid-19 благодаря иммунизации, не приходится.– Третья волна, английский штамм, более тяжелое течение, молодой возраст. Эти сказки рассказывают Степанов и Ляшко, чтобы скрыть собственную некомпетентность. Ведь как-то надо объяснять рост количества ежедневных летальных исходов, – говорит врач-иммунолог, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова Андрей Волянский. – Через месяц после ненужного локдауна начался ожидаемый рост заболеваемости. Эпидемического расследования нет, адресной защиты нет, вакцинации нет. Чего еще ждать, кроме увеличения количества инфицированных и летальных исходов? В то время как в мире фиксируется значительное снижение количества заболевших и смертей, связанных с Covid-19.«Гениальная» каскадная система вакцинации в Украине вызывает у Андрея Волянского недоумение и разочарование.– Медиков, работающих с Covid-19, пробовали привить – не хотят. Медиков, не работающих с Covid-19, пробовали привить – не хотят. Военных в ООС пробовали привить – не хотят. Публичных лиц попросили привиться... За 20 дней наскребли 47 тысяч желающих из приоритетных категорий. Может быть, уже пора разрешить вакцинировать людей из групп риска – пожилых и хронически больных? – задает он риторический вопрос.Власть ввиду своей некомпетентности провалила вакцинацию, отмечает Владимир Корсунов.– Мутным «ковишилдом», имеющим наименьшую эффективность по сравнению с остальными вакцинами, бессистемно делают какие-то глупости, – считает он. – Вместо вакцинации наиболее уязвимых граждан прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Так что вперед – к новой медицинской катастрофе...За две недели вакцинальной кампании в Харьковской области от коронавируса привили 1050 человек. Это очень низкий показатель. По плану вакцинации каждая бригада должна вакцинировать от 80 до 100 человек в день. Чтобы нарастить темпы, в облгосадминистрации решили привлечь добровольцев: общественных деятелей, политиков, волонтеров и журналистов.В МОЗ провал иммунизации оправдывают разными причинами, в том числе фейками о вакцинах, недоверием к индийскому препарату и т.д. И предупреждают: не стоит дожидаться поступления в Украину других вакцин – права выбора все равно не будет.– Среди тех, кто положительно относится к прививкам, часто звучит тезис: «Подождем Pfizer». Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет, – сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. – Это общемировая практика: приходит продукт, и управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно.Pfizer поступит в Украину в числе 117 тысяч доз вакцины в рамках программы COVAX. Одна из проблем при вакцинации этим препаратом – особенности его хранения, отмечает главный санитарный врач Виктор Ляшко.– Если мы говорим о Pfizer, то он имеет температуру хранения – минус 70 градусов по Цельсию. После того как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней. Наиболее оперативное использование – либо работа с мобильными бригадами, либо прививочные центры для организованных коллективов, – говорит чиновник.