Чиновница заявила, что выделенные на культуру в 2021 году 54 миллиона - больше, чем в 2020.

Глава Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук снова попалась на лжи. Во время встречи с работниками культуры она заявила, что финансирование культуры в 2021 году выше, чем в 2020.Однако, согласно документам в 2021 году на театры и учреждения культуры было выделено около 54 миллиона, в то время как в бюджете 2020 года эта сумма составляла около 109,5 миллиона гривен.Напомним, что конфликт между работниками харьковских театров и областной государственной администрацией возник 11 марта, когда депутаты Харьковского областного совета приняли решение о сокращении финансирования учреждений культуры до 54 миллионов. Председатель областной администрации объяснила такое решение тем, что работники культуры якобы зарабатывают 16500 гривен в месяц.