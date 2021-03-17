Новый вездеход Atlas, разработанный украинскими инженерами, выходит на рынок.

От идеи до выхода первой партии машин прошло два долгих года, наполненных испытаниями, тестами, доработками и усовершенствованиями. И вот результат этой огромной работы – вездеход, который, по словам разработчиков, сможет удивить не только украинский, но и мировой рынок.Машина выглядит фантастически стильно, внешний вид Atlas действительно впечатляет. Резаные геометрические формы, футуристический стиль – он похож на марсоход из будущего.Как утверждают создатели, Atlas – это отличное сочетание универсальности, надежности, высокой скорости, простоты управления и беспрецедентной проходимости.Универсальность вездехода обеспечивается его габаритами. Объем полезного пространства внутри салона 10,5 м3, что позволяет модифицировать его под любые задачи. По желанию владельца вездеход может везти до 12 человек, быть оборудован носилками или иметь огромное багажное отделение.Полный привод и мощный двигатель, высокий клиренс и целый ряд инновационных технических решений позволяют Аtlas справиться с любым бездорожьем.Скорость передвижения вездехода по суше 60 км/ч. Лафет для его перевозки не является необходимостью, по дорогам общего пользования Atlas может без ограничений перемещаться самостоятельно. Что касается передвижения по воде, то плывет вездеход со скорость до 7 км/ч.Разработчики надеются, что совсем скоро серийные Atlas станут на службу спасателям, пограничникам и лесникам по всему миру.