Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«ТРАГЕДИЯ, ДО КОТОРОЙ НЕТ НИКОМУ ДЕЛА!Не так давно мы писали о двух сожжённых авто жителей Ольховки, брошенную гранату в окно детской, которая чудом отскочила и взорвалась в водостоке...События разворачиваются все трагичней. Продолжение истории:«54-й день противостояния песковозам отмечен нападением представителей службы безопасности карьера на мирных участников акции. Были избиты активисты, один из которых находится в больнице. Представители карьера были вооружены холодным оружием.Во время акции протеста три человека на автомобиле «КИА», которые хотели проехать через перекрытую дорогу, устроили драку. В результате драки легкие телесные повреждения получил 39-летний местный, который принимал участие в акции протеста против добычи песка.Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отделения полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства», сказано в сообщении канала.