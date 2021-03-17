Решили приобрести автомобиль? Чтобы не стрессовать при покупке и узнать всю биографию транспортного средства заранее, можно проверить историю автомобиля в электронном кабинете водителя.Перед покупкой машины воспользоваться онлайн-сервисом проверки авто по VIN-коду, советуют в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ). Сделать это можно в электронном кабинете водителя по ссылке https://e-driver.hsc.gov.ua.
Там можно бесплатно узнать:
– дату последней регистрации авто;
– марку и модель;
– номерной знак;
– тип назначения;
– год выпуска;
– объем двигателя, тип топлива;
– цвет;
– количество сидячих мест;
– массу без нагрузки и полную массу.
Кроме того, за отдельную плату можно выяснить:
– дату первой регистрации;
– количество владельцев авто;
– наличие обременений;
– прохождение обязательного технического контроля;
– наличие обязательного страхования;
– количество ДТП.
В МТСБУ напоминают, что согласно Закону «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», наличие полиса автогражданки обязательно.
Автовладельцы, которые пренебрегают требованием закона и не имеют автогражданки, рискуют получить штраф в размере 425 гривен.
Кроме того, в случае ДТП виновнику аварии, не имеющему действующего полиса придется заплатить пострадавшему нанесенный ущерб из собственного кармана.
Проверить наличие полиса автогражданки всегда можно с помощью централизованной базы МТСБУ по ссылке: https://policy-web.mtsbu.ua.