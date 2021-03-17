Решили приобрести автомобиль? Чтобы не стрессовать при покупке и узнать всю биографию транспортного средства заранее, можно проверить историю автомобиля в электронном кабинете водителя.

Перед покупкой машины воспользоваться онлайн-сервисом проверки авто по VIN-коду, советуют в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ). Сделать это можно в электронном кабинете водителя по ссылке https://e-driver.hsc.gov.ua Там можно бесплатно узнать:– дату последней регистрации авто;– марку и модель;– номерной знак;– тип назначения;– год выпуска;– объем двигателя, тип топлива;– цвет;– количество сидячих мест;– массу без нагрузки и полную массу.Кроме того, за отдельную плату можно выяснить:– дату первой регистрации;– количество владельцев авто;– наличие обременений;– прохождение обязательного технического контроля;– наличие обязательного страхования;– количество ДТП.В МТСБУ напоминают, что согласно Закону «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», наличие полиса автогражданки обязательно.Автовладельцы, которые пренебрегают требованием закона и не имеют автогражданки, рискуют получить штраф в размере 425 гривен.Кроме того, в случае ДТП виновнику аварии, не имеющему действующего полиса придется заплатить пострадавшему нанесенный ущерб из собственного кармана.Проверить наличие полиса автогражданки всегда можно с помощью централизованной базы МТСБУ по ссылке: https://policy-web.mtsbu.ua