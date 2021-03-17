Решили приобрести автомобиль? Чтобы не стрессовать при покупке и узнать всю биографию транспортного средства заранее, можно проверить историю автомобиля в электронном кабинете водителя.

Перед покупкой машины воспользоваться онлайн-сервисом проверки авто по VIN-коду, советуют  в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ). Сделать это можно в электронном кабинете водителя по ссылке https://e-driver.hsc.gov.ua.

Там можно бесплатно узнать:

– дату последней регистрации авто;

– марку и модель;

– номерной знак;

– тип назначения;

– год выпуска;

– объем двигателя, тип топлива;

– цвет;

– количество сидячих мест;

– массу без нагрузки и полную массу.

Кроме того, за отдельную плату можно выяснить:

– дату первой регистрации;

– количество владельцев авто;

– наличие обременений;

– прохождение обязательного технического контроля;

– наличие обязательного страхования;

– количество ДТП.

В МТСБУ напоминают, что согласно Закону «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», наличие полиса автогражданки обязательно.

Автовладельцы, которые пренебрегают требованием закона и не имеют автогражданки, рискуют получить штраф в размере 425 гривен.

Кроме того, в случае ДТП виновнику аварии, не имеющему действующего полиса придется заплатить пострадавшему нанесенный ущерб из собственного кармана.

Проверить наличие полиса автогражданки всегда можно с помощью централизованной базы МТСБУ по ссылке: https://policy-web.mtsbu.ua.

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