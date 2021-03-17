В части Индустриального района 17 марта отсутствует отопление.

Как сообщили в КП "Харьковские теплосети", причина отключения – ремонт на тепломагистрали.Отопления нет в 34-х жилых домах, детсаду и трех ведомствах, расположенных на участке, ограниченном просп. Александровским, улицей и переулком Северина Потоцкого.В теплосетях отметили, что подача горячего водоснабжения не прекращалась.Завершить ремонтные работы должны сегодня до 22:00.Напомним, также с утра отключено отопление на Новых домах.В частности, тепла нет в 219 жилых домах, 6 школах, 5 детских садах, 4 больницах на участке, ограниченном пр. Московским, улицами Харьковских дивизий, Рыбалко, Ощепкова, Б.Хмельницкого, Танкопия, Невельского, Филиппова, Осипенко, Пожарского, Багратиона, Подгорного, пер. Снигиревским, Александровским, Пятигорским.Кроме того, в 175 жилых домах, 6 школах, 5 детских садах, 4 лечебных учреждениях в этом квадрате нет горячей воды. Вернуть отопление и горячую воду обещают сегодня в 20.00.