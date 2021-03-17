В Харькове 566 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 17 марта в городе с начала эпидемии зарегистрировано 62 145 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 91 510 случаев заболевания COVID-19, 9 709 человек находятся под медицинским наблюдением, 80 051 пациент выздоровел, 1 750 - умерли.По состоянию на 17 марта, в области за сутки привито первой дозой вакцины 370 человек, всего с начала вакцинации - 2 149.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 11 833 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 489 023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 28 986 человек умерли, 1 237 676 - выздоровели.