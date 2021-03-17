Вместо десертов к кофе – съедобный стаканчик. Пара студентов из Праги придумала уникальный способ заменить одноразовую пластиковую и бумажную посуду и, тем самым, позаботиться об окружающей среде.

Сладкий – к кофе, соленый – к пиву