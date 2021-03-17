Вместо десертов к кофе – съедобный стаканчик. Пара студентов из Праги придумала уникальный способ заменить одноразовую пластиковую и бумажную посуду и, тем самым, позаботиться об окружающей среде.Стаканчики подходят для горячих напитков, которые могут простоять в «съедобной чашке» и двенадцать часов, об этом сообщает сайт «Радио Прага».
Идея возникла в университете, когда 22-летние студенты Зузана Звержова и Мирослав Мирончук стали замечать, сколько одноразовых пластиковых или бумажных стаканчиков они потребляют в день. Поэтому они задумались об альтернативе, которую мог бы использовать каждый.
– Мы размышляли о том, что является для людей самой большой мотивацией к охране планеты. Тогда мы сказали себе, что люди часто к кофе едят какое-нибудь печенье. И что может быть лучшей мотивацией, чем просто еда, - объясняет Зузана Звержова, соавтор проекта «Съедобный стаканчик».
Вместе со своим однокурсником Мирославом Мирончуком они придумала концепцию «Выпей и съешь». После более чем года поисков и тестирования подходящих ингредиентов, они наконец создали идеальный рецепт приготовления стаканчиков из теста, которые можно есть после использования.
– Мы сделали много проб и ошибок, дома мы испробовали все возможные комбинации теста. Мы тестировали тесто для рождественских сладостей, сдобное, блинное, все, что только можно. Затем нам пришлось связаться с Пражским научно-исследовательским институтом пищевых продуктов и Высшим техническим университетом в Праге, где они помогли нам разработать как рецепт, так и машину для изготовления стаканчиков, - вспоминает Зузана Звержова.
Уникальность стаканчиков заключается, прежде всего, в том, что в них можно наливать горячие напитки.
– Стаканчик справится как с холодным, так и с горячим, поэтому в него также можно наливать кофе или чай. Идеально съесть его в течение 45 минут, когда он еще хрустящий. Но можно дать горячему напитку постоять в нем 12 часов, и со стаканчиком ничего не случится, - объясняет соавтор Мирослав Мирончук.
Сладкий – к кофе, соленый – к пиву
– Наша цель заключается в том, чтобы у каждого была альтернатива – кто хочет, сможет выпить кофе из съедобного стаканчика, кто хочет – из бумажного. Дать каждому возможность означает, чтобы там было как можно меньше аллергенов, цена была как можно ниже, и чтобы наши стаканчики были по всему миру, - поясняет Зузана Звержова.
Фото: Jedlý kelímek
Съедобные чашки изготовлены из 100% натуральных ингредиентов, которые являются веганскими. В производстве – стаканчики объемом 110 мл, но в будущем студенты планируют производить и большего объема. Также планируется создание разных вкусов – сладких как десерт с кофе, соленых – например, к пиву. Цена одного стаканчика составляет около 7 крон (0,25 евро).
- Наши стаканчики в основном используются в кафе, мы также предлагаем ее предприятиям общественного питания, где широкий спрос на одноразовую посуду, - отмечает Мирослав Мирончук.
Первоначальный план авторов был продвигать съедобные стаканчики на фестивалях, но он сорвался из-за пандемии коронавируса. Однако сейчас чудо-стаканчики используются уже в нескольких кафе в Чехии. Например, в Градце Кралове кофе с собой уже можно выпить, закусив стаканчиком.