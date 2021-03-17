Кабинет министров Украины согласовал назначение Михаила Харнама заместителем председателя облгосадминистрации.Как сообщает издание Depo.Харьков со ссылкой на представителя парламента в Кабинете министров Василия Мокана, сегодня, во время очередного заседания Кабинет министров Украины согласовал назначения Михаила Харнама на должность заместителя председателя Харьковской ОГА.
Согласно декларации, на Харнама оформлено право пользования квартирой площадью 64,7 кв.м в Харькове. Его жена зарегистрирована и также имеет право пользоваться другой квартирой в Харькове площадью 66 кв.м. Еще одна квартира площадью более 111 кв.м. оформлена на дочь будущего заместителя Тимчук.
Кроме того, в собственности Харнама элитные часы Marine Chronograph Ulysse Nardin и Schaffhausen IWC с корпусом из белого золота, а также. У жены кандидата есть задекларированная дорогая одежда, ювелирные изделия и часы.
В собственности у Михаила Харнама нет транспорта, однако на него оформлено право собственности на автомобили Audi А8 2012 выпуска и BMW M3 2007 года выпуска. Жена владеет автомобилем BMW X7 2019 выпуска, стоимостью 2,53 млн грн.
В 2020 году Харнам получил 263,5 тыс. грн в КП "Дирекция строительства ШТС Киева" в должности директора. Его жена получила 633,5 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью и зарплату по основному месту работы в ООО "Строитель" — 602 тыс. грн.
Наличными Харнам хранит 220 тыс. долларов, а его жена — 40 тыс. долларов и 320 тыс. грн.